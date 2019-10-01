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Тюменских школьников ждут на подготовительных курсах по архитектуре и дизайну

Общество, 12:53 11 октября 2019

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Набор учащихся на подготовительные курсы продолжается в Институте архитектуры и дизайна ТИУ, сообщает пресс-служба вуза.

Курсы состоятся в дни школьных каникул с 28 по 31 октября. На учебу по предметам рисунок, композиция, черчение приглашают учащихся 9-11 классов, в том числе иногородние.

Кроме ежедневных занятий, школьников ждут экскурсия на кафедры дизайна архитектурной среды и архитектуры и градостроительства Института архитектуры и дизайна, также знакомство с направлениями подготовки.

Применить знания и навыки, полученные на курсах, абитуриенты смогут во время сдачи творческих вступительных испытаний по рисунку и композиции в Институт архитектуры и дизайна ТИУ. По результатам приемной кампании 2019 года выпускники курсов успешно сдали экзамены и поступили в опорный вуз.

Занятия будут проводиться в центре архитектурной подготовки (ул. Нагорная, 6) и в аудиториях Института архитектуры и дизайна ТИУ (ул. Луначарского, 2).

Предварительная запись по телефону: + 7 (3452) 28-37-03.

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# архитектура , дизайн , ТИУ , учебные курсы

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