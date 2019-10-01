Тюмень возглавила рейтинг российских городов с лучшими дорогами

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюмень, Казань и Барнаул возглавили рейтинг российских городов с лучшими дорогами. Об этом свидетельствуют результаты исследования по качеству дорожного покрытия, составленного депутатом Госдумы от "Единой России" Александром Васильевым.

Тюмень практически ежегодно занимает лидирующие позиции различных рейтингов по качеству дорог. В 2018 году город стал абсолютным лидером рейтинга по качеству дорог в результате опроса портала SuperJob. Ранее в 2015 и 2017 годах областная столица занимала первое место в общероссийском рейтинге автомобильных дорог проекта "Дорожная инспекция ОНФ".

В сентябре этого года общественники еще раз посетили областной центр с проверкой качества дорожного покрытия, в том числе и по объектам, которые ремонтируются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Предварительные итоги обнадеживают. По словам эксперта проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Дмитрия Цопова, за дороги Тюмень, как и раньше, получает "пятерку".

"Когда будут подводиться итоги результатов работы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2024 году, в Тюмени план будет выполнен, в этом общественники не сомневаются",- отметил он.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюмени в этом году проводится ремонт 35 км дорог на сумму 1 млрд руб.

"В последние годы мы вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. Этого требовали темпы, с которыми развивался город. Областная столица строится и расширяется – есть необходимость не только ремонтировать текущие дороги, но и строить дорожные сети уже во вновь застраиваемых микрорайонах. Мы стараемся синхронизировать строительство жилья, социальной и дорожной инфраструктуры. Регион уже два года участвует в федеральном проекте по развитию дорожной сети в городских агломерациях. В нашем случае это Тюмень и Тюменский район", - отметил губернатор Александр Моор.