Симпозиум "Вузовская наука - практическому здравоохранению" проходит в Тюмени

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Инновации в лечении и диагностике ортопедических заболеваний и развитие травматологии обсудили представители медицинских учреждений Тюмени, Кургана, Казани и Москвы на VII Западно-Сибирском симпозиуме "Вузовская наука – практическому здравоохранению" в областной столице.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Новинки индустрии представлены на выставке медоборудования, расходных материалов и медикаментов. Тюменский ГМУ показывает разработки для лечения тяжелых категорий пациентов.

"У нас традиционно развиваются хирургия позвоночника, таза, хирургия воспалительных заболеваний костей и суставов. На первом месте – наружная транспедикулярная фиксация позвоночника. Мы одна из немногих клиник мира, которая использует этот метод, чей потенциал еще предстоит раскрыть. На выставке представлены некоторые компановки и устройства для лечения тяжелых пациентов с травмами позвоночника и таза. Стандартные подходы травматичны и сложны технически, а эта конструкция малотравматична и легко выполнима", - сообщил заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ ТюмГМУ Константин Сергеев.

В области ортопедии и травматологии Россия имеет сопоставимые с другими странами технологии и обладает некоторыми передовыми разработками, отметил заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Московского медико-стоматологического университета Николай Ярыгин. По мнению профессора, в лечении некоторых редких заболеваний у российских специалистов меньше опыта, чем у иностранных коллег, однако в ряде нестандартных медицинских случаев они оказывали помощь более эффективно.

"Я много езжу по России, и почти во всех городах, где есть соответствующие вузы, качество травматологической и ортопедической помощи довольно высокое. Наука дает возможность развиваться, поднимает уровень больниц, имеющих клинические кафедры. Это касается и Тюмени. Важно, что, вопреки расхожему мнению, российским пациентам нашего профиля доступна высокотехнологичная помощь", - считает он.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Такое лечение жители Тюменской области, в частности, могут получить в соседнем регионе - Курганской области, где расположен федеральный центр им. Елизарова.

"Мы ежегодно оказываем высокотехнологичную помощь нескольким сотням тюменцев. Имеем договор с Тюменской областью и входим в программу госгарантий, есть также федеральные квоты, поэтому проблем с тем, чтобы попасть в центр Елизарова, нет", - отметил главный травматолог – ортопед УФО, директор ФГУ РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Елизарова Александр Губин.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Симпозиум проходит на базе ОКБ № 2, где больных с травмами принимают круглосуточно и ежедневно. Главный врач больницы Роман Паськов подчеркивает важность обмена опытом с коллегами из других регонов.

"Мероприятие позволяет подвести итог, в каком состоянии находится наша служба, определить перспективные пути развития и рассказать о наших наработках, ведь в больнице активно внедряются современные технологии, чтобы обеспечить качественное, своевременное и безопасное лечение", - сказал Роман Паськов.

Татьяна Ковалева