Модуль "Учет питания" действует во всех муниципалитетах региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Модуль "Учет питания" доступен в школах всех муниципальных образований Тюменской области. С октября к системе подключены оставшиеся 19 районов области, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

На данный момент в новых районах "Учет питания" запущен в пилотном режиме. С ноября будет проводиться работа по запуску модуля в полном объеме во всех школах.

Система учета питания является модулем подсистемы "Электронная школа" региональной единой государственной информационной системы образования Тюменской области. Она работает с 2017 года. Ежедневно к услуге обращаются 30 тыс. уникальных пользователей, совершается до 5 тыс. платежей. К системе подключено более 100 образовательных организаций и 40 организаторов питания. Система объединяет в едином пространстве всех участников: родителей, школы, организации питания и госорганы образования. Ее возможности позволяют выбирать меню по разным ценовым категориям и с учетом социальных льгот. Родители отмечают удобные инструменты оплаты, в частности с использованием мобильных приложений на смартфонах.

В Тюменской области цифровые технологии активно внедряются в сферу оказания государственных услуг, разрабатываются информационные системы, которые направлены на улучшение и оптимизацию процесса взаимодействия между населением и государственными структурами. Цели и задачи по работе с информационными системами отражены в региональном проекте "Цифровое государственное управление", реализуемом на территории области в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".