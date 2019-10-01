Более ста тысяч человек зарегистрировались на олимпиаду "Я - профессионал"

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Более 100 тыс. человек зарегистрировались на студенческую олимпиаду "Я – профессионал". Регистрация продолжится до 18 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Подать заявку могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов.

Регистрация проводится онлайн на сайте проекта.

"Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Олимпиада проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России. В этом учебном году пройдет по 68 направлениям, от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук.

Те, кто прошел регистрацию, руководитель олимпиады "Я – профессионал" Валерия Касамара посоветовала начать подготовку к отборочному этапу с помощью демонстрационных заданий на сайте.

Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков отметил увеличение числа вузов–организаторов олимпиады.

"Сегодня их уже 26, включая университеты Проекта 5-100. В числе организаторов присутствуют не только вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но и ведущие университеты из других регионов: Новосибирска, Томска, Нижнего Новгорода, Самары, Тюмени, Екатеринбурга и Владивостока. Это еще раз подтверждает, что сегодня в России качество образования растет и вузы не только столицы, но и регионов заинтересованы в том, чтобы готовить востребованных специалистов", - рассказал он.

Победителей третьей олимпиады "Я – профессионал" определят весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании.

Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тыс. рублей для медалистов по треку "Бакалавриат" и 300 тыс. рублей по треку "Магистратура").