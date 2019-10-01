Праздник Покрова отметили жители Ярковского района
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Праздничное мероприятие "Покров в Покровке" прошло в с. Покровское 13 октября. В сельском клубе были организованы ярмарка-выставка мастеров и кулинаров, сообщает администрация Ярковского района.
На сцене клуба состоялся театрализованный праздник с концертными номерами и элементами фольклора. Прошло чествование супружеских пар, которые отметили юбилеи совместной жизни: Емельяновы, Пальяновы, Матвеевы, Царевы.
Специалисты Покровского сельского клуба и библиотеки поблагодарили всех участников коллективов, хозяюшек, мастеров, которые помогли провести праздник.