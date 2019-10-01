Изменится график движения пассажирских поездов

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы будет введен на всей сети российских железных дорог 8 декабря 2019 года в 00:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

График будет действовать в течение года. На СвЖД в новом графике будет курсировать 73 пары пассажирских поездов, в том числе 43 пары скорых: пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении "туда", другой – "обратно".

Маршрут поезда №137/138 Новокузнецк – Тюмень будет продлен до Нижневартовска. Маршруты южных поездов №233/234 Екатеринбург – Адлер и №589/590 Новый Уренгой – Адлер будут продлены до станции Имеретинский курорт.

На направлении Пермь – Москва ежедневно предусмотрено курсирование прицепных вагонов в составах поездов №110/109 Москва – Новый Уренгой, №55/56 Красноярск – Москва, №91/92 Северобайкальск – Москва, в связи с прекращением курсирования поезда №7/8 сообщением Пермь – Москва.

Летний поезд № 595/596 Новый Уренгой – Анапа изменит нумерацию на №499/500 и будет следовать измененным маршрутом через Краснодар: Новый Уренгой – Екатеринбург – Пенза – Ульяновск – Саратов – Волгоград – Краснодар – Анапа (вместо Новый Уренгой – Екатеринбург – Пенза – Россошь – Анапа).

Для удобства пассажиров скорректирован график движения поезда №125/126 Новосибирск – Новый Уренгой: поезд будет прибывать в Новый Уренгой в 18:39 вместо 00:05 (здесь и далее время местное), отправляться из Нового Уренгоя в 20:39 (ранее в 02:05).

Поезда №101/102 Пенза – Нижневартовск и №331/332 Уфа – Новый Уренгой с вводом нового графика будут курсировать ежедневно (ранее через день). Поезд №379/380 Оренбург – Новый Уренгой будет курсировать через день (вместо ежедневно).

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования на сети ОАО "РЖД" в новом графике составят 583 пары. Количество поездов категорий "cкорый" и "cкоростной" увеличится с 358 до 377 и составит 65 % от общего числа пассажирских поездов.

Будет расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава до 14 пар на 12 маршрутах, а было 11 пар на девяти маршрутах: с 3 декабря двухэтажные поезда будут обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва – Петрозаводск, с 8 декабря – на маршруте Москва – Пенза и с конца декабря – на маршруте Москва – Брянск.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019/2020 г. назначен новый международный поезд Андижан – Уфа и организовано беспересадочное сообщение Новороссийск – Баку.