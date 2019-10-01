Секретами работы по составлению семейного архива поделятся с тюменцами в библиотеке

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Секреты работы по составлению семейного архива узнают тюменцы на заседании клуба "Моя родословная", которое пройдет в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 20 октября с 1 часов до 15 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Занятие пройдет по теме "Раскулаченные". На встречу зовут начинающих генеалогов, интересующихся историей семьи, рода. Опытные члены клуба поделятся с горожанами полезными советами по составлению родословного древа.

Сотрудники библиотеки просят отправить заявку на посещение из-за ограниченного количества.