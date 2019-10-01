Более семнадцати миллионов рублей грантовой поддержки получит тюменская молодежь

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Около 17,5 млн рублей грантовой поддержки получит тюменская молодежь на реализацию проектов по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

С реализацией их идей в области появятся мюзикл для детей и подростков, студия визуального творчества, чемпионаты по решению социальных кейсов, соревнования по керлингу и проекты по сохранению национальных обычаев.

Команда мультицентра "Моя территория" получила 1 млн 300 тыс. рублей на реализацию в 2020 году комплексной программы по профориентации и развитию надпрофессиональных компетенций у молодежи. В проекте — форум, образовательная программа и стажировки в организациях. В итоге 10 человек смогут попробовать себя в компаниях Тюмени, а авторы 20 разработанных проектов получат рекомендательные письма.

Молодежный театр "Уют" выиграл грант на сумму 855 тыс. рублей на работу театральной лаборатории "Здесь Я". В ней молодые люди 12-18 лет шесть месяцев будут учиться писать пьесы, изучать актерское мастерство, пластику и музыку. В результате издадут сборник пьес, написанных подростками, с тиражом в 100 экземпляров.

Команда Центра реализации общественных инициатив выиграли 479 тыс. рублей на Tyumen case lab: кейс-лаборатории для общественников и лекции о социальном проектировании для студентов и школьников. Проект направлен на повышение качества деятельности НКО. Итогом станет первый городской чемпионат по решению социальных кейсов. Также некоммерческое партнерство "Деловая инициатива" во второй половине 2020 года организует чемпионат по решению бизнес-кейсов среди школьников 7-11 классов "УФО решает!". Их поддержали на сумму 497 тыс. рублей.

Напомним, в число победителей второго конкурса вошли З4 некоммерческие организации Тюменской области. Общая сумма поддержки – более 41 млн рублей.