Фестиваль "SIBUR DANCE FEST" стартовал в Тобольске

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Четвертый фестиваль "SIBUR DANCE FEST" стартовал в Тобольске 15 октября.

Танцевальное мероприятие проходит в несколько этапов. На первом проходят мастер-классы именитых наставников по наиболее актуальным и востребованным танцевальным стилям. В 2019 году в Тобольск приехали участник первого сезона "Танцы" на ТНТ Александр Тронов, участник четвертого сезона Дима Bonchinche и победитель пятого сезона шоу "Танцы" Алексей Летучий. Они проведут мастер-классы в стилях Experimental, Hip-Hop, contemporary и Vogue.

В первый день именитые гости провели мастер-классы среди начинающих танцоров, на которых разыграли годовые абонементы на танцевальные занятия в Тобольске. Победителями на мастер-классе Димы Bonchinche стала Юля Жернакова, София Бекбулатова признана лучшей из новичков по мнению Александра Тронова, Алексей Летучий отметил Дарью Павлову.

Мастер-классы в Тобольске завершатся 17 октября. Далее состоится танцевальная битва, в которой определится лучший танцор, лучший дуэт и лучший коллектив города. Лучшие сольники примут участие в суперфинале, который состоится в Тобольске 25 октября. В гала-концерте также примут участие победители "SIBUR DANCE FEST", прошедшего ранее в Нижневартовске.

SIBUR DANCE FEST реализуется компанией "СИБУР" в рамках благотворительной программы "Формула Хороших Дел".

Евгений Новосёлов