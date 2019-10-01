В Тюменской области собран рекордный для региона урожай зерновых

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тюменская область завершила уборку зерновых, собрав 1 млн 626,7 тыс. тонн, тем самым побив прошлогодний рекорд - чуть более 1 млн 400 тыс. тонн.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Это радостная новость для всех нас - уборочная кампания подходит к своему логическому завершению: зерно находится на площадках и складах. Предприятия ведут его подработку, чтобы заложить на хранение, при необходимости часть его реализовать", - отметил он.

По оперативным данным урожайность зерновых в первоначально оприходованном весе составила 24,5 ц/га. "Это самая высокая урожайность в Уральском федеральном округе, - подчеркнул Владимир Чейметов. – Если брать в расчет Сибирь и Дальний Восток, то у нас второй результат. Чуть больше собрали с гектара аграрии Красноярского края"

В целом Владимир Чейметов считает завершающийся сельскохозяйственный год вполне удачным. При высоком урожае довольно благоприятная ситуация наблюдается и на сельскохозяйственном рынке – на конец уборочной складывается достаточно привлекательная цена на зерновые, рапс, картофель и овощи.

Борис Олейник