  • 16 октября 201916.10.2019среда
  • USD64,2548
    EUR70,8473
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области собран рекордный для региона урожай зерновых

Экономика, 14:55 16 октября 2019

фото "Тюменская линия"

Тюменская область завершила уборку зерновых, собрав 1 млн 626,7 тыс. тонн, тем самым побив прошлогодний рекорд - чуть более 1 млн 400 тыс. тонн.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Это радостная новость для всех нас - уборочная кампания подходит к своему логическому завершению: зерно находится на площадках и складах. Предприятия ведут его подработку, чтобы заложить на хранение, при необходимости часть его реализовать", - отметил он.

По оперативным данным урожайность зерновых в первоначально оприходованном весе составила 24,5 ц/га. "Это самая высокая урожайность в Уральском федеральном округе, - подчеркнул Владимир Чейметов. – Если брать в расчет Сибирь и Дальний Восток, то у нас второй результат. Чуть больше собрали с гектара аграрии Красноярского края"

В целом Владимир Чейметов считает завершающийся сельскохозяйственный год вполне удачным. При высоком урожае довольно благоприятная ситуация наблюдается и на сельскохозяйственном рынке – на конец уборочной складывается достаточно привлекательная цена на зерновые, рапс, картофель и овощи.

Борис Олейник

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Владимир Чейметов , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:39 16.10.2019Омутинские полеводы завершили уборочную страду
15:28 16.10.2019Тюменские свекла и морковь на общих весах пока проигрывают астраханским и волгоградским арбузам
15:06 16.10.2019Валовый сбор картофеля в Тюменской области достиг 121,6 тысяч тонн
14:55 16.10.2019В Тюменской области собран рекордный для региона урожай зерновых