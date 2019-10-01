Основы казахской культуры осваивают школьники Упоровского района

| Фото: Национально-культурная автономия казахов Тюменской области | Фото: Национально-культурная автономия казахов Тюменской области

26 школьников начали осваивать основы казахского языка и культуры в Упоровском районе.

На торжественной линейке, посвященной началу учебного года и открытию класса в Центре реализации молодежных программ, детей и родителей поздравили глава Упоровского района Леонид Сауков и председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. Они отметили, что для сохранения национально-культурных традиций важны сотрудничество и поддержка инициатив жителей.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель Упоровского отделения автономии Тулепберген Кудайбергенов, программа курса рассчитана на 100 часов. Дважды в неделю вести занятия с детьми школьного возраста ведет Майрамгуль Айткуженова, окончившая Кустанайское педагогическое училище.

"Ребята познакомятся с творчеством казахских поэтом и писателей, пословицами и поговорками, узнают о героях эпоса. Им расскажут об истории и значении традиционных праздников нашего народа, национальных играх и обрядах, музыкальных инструментах. Часть программы посвящена взаимоотношениям России и Казахстана, истории переселения и жизни казахов на сибирской земле, это важно для понимания ценности дружбы, единства и взаимопомощи людей разных культур, разных религий", - рассказал Тулепберген Кудайбергенов.

Первый учебный год завершится к началу общешкольных летних каникул, по окончании курса выпускники получат сертификаты.

Ирина Кургузова