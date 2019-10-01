Международная олимпиада для иностранных абитуриентов магистратуры пройдет в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Принять участие в Международной олимпиаде "Open Doors" может гражданин любой страны, кроме России, имеющий диплом бакалавра или заканчивающий обучение по программам бакалавриата в 2020 году, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Победители и призеры смогут выбрать направление подготовки в соответствии с профилем и один или несколько российских вузов, осуществляющих подготовку по интересующему их направлению.

Олимпиада проводится онлайн в два этапа. В отборочном этапе оцениваются портфолио. Участники, успешно прошедшие отбор, приглашаются на второй этап. Выполнение олимпиадных заданий и дальнейшее обучение в вузах возможно на русском и английском языках.

В 2019 году добавлен новый профиль "Инженерия и технологии", названия профилей "Филология и лингвистика", "Компьютерные науки" и "Математика" изменены на "Лингвистика и современные языки", "Компьютерные науки и науки о данных", "Математика и искусственный интеллект".

Подробнее с программой профилей и демоверсией заданий второго этапа можно ознакомиться по ссылке. Регистрация открыта с 5 октября по 18 декабря 2019 года.