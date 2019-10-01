Тюменцы смогут украсить открытки штемпелем одного дня с Коньком-горбунком

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Спецштемпель к 185-летию сказки Ершова "Конек-горбунок" появится в центральном отделении почтовой связи Тюмени (ул. Республики, 56). Украсить им открытки и конверты жители и гости города смогут 28 октября.

Гашение почтовой продукции оттиском штемпеля одного дня — это не просто отметка на почтовом отправлении, подтверждающая право на его пересылку, а уникальная процедура, имеющая большую историческую ценность, так как позволяет увековечить памятные события, сообщают в УФПС Тюменской области. Почтовая продукция, погашенная специальными штемпелями, занимает почетное место в коллекциях филателистов всего мира.

Торжественная церемония спецгашения пройдет в Тюменской областной думе 28 октября в 11 часов. После этого штемпель будет доступен на главпочтамте для всех желающих.