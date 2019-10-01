Более трех с половиной тысяч деревьев высадили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 666 деревьев высажено в Тюмени в 2018 году. План озеленения города выполнен на 100%. Это отметил заместитель главы администрации Павел Перевалов на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы.

Впервые в областном центре были запущены две акции, реализуемые совместно с жителями: "Посади дерево" и "Классное дерево". Для участия в первой жители многоквартирных домов подают заявку и получают субсидию из городского бюджета, чтобы посадить в своих дворах крупномерные саженцы из местных питомников. В 2018 году на шести дворах тюменцы высадили 114 саженцев.

30 деревьев в рамках акции "Классное дерево" под присмотром специалистов самостоятельно высадили школьники.

Как отметил Павел Перевалов, в 2018 году департамент городского хозяйства организовал экологический конкурс "Зеленые дворы – зеленый город!". Управляющие компании посадили около 1 тыс. 800 деревьев и кустарников во дворах 45 домов.