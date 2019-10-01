Тюменский филармонический оркестр даст ночной концерт

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Тюменский филармонический оркестр с программой "Сумасшедшая ночь в Нью-Йорке" выступит на сцене им. Ю. Гуляева 4 ноября, начало в 22 часа, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе концерта классические инструментальные сочинения будут соседствовать с фрагментами из мюзиклов, а джаз – с популярными треками из голливудских фильмов.

В концерте принимают участие:

Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков, дирижёр - Владимир Добровольский. Хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель - заслуженный артист РФ Альберт Мишин. Солистка Тюменской филармонии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Эльвира Саниевская. Солист - лауреат всероссийских и международных конкурсов Станислав Хуланхов. Лауреат всероссийского конкурса Олеся Ганина. Лауреат всероссийских конкурсов Максим Кавалеров, Артём Токарев.

Программа: Леонард Бернстайн "Кандид" Увертюра мюзикла; Винсент Юманс "Чай вдвоём" из мюзикла "No, No, Nanette"; Астор Пьяццолла танго "Забвение"; Джордж Гершвин "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром; Джордж Гершвин "Порги и Бесс" (фрагменты из оперы) и Джон Кандер – тема из фильма "Нью-Йорк, Нью-Йорк".