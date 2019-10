ТюмГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира по созданию международных коллабораций

17 российских университетов представлены в общем рейтинге U.S. News Best Global Universities, 14 из них являются участниками Проекта 5-100. Отметим, что российские университеты постепенно укрепляют свои позиции в рейтинге, сообщает управления стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Если в рейтинговую таблицу 2015 года входили только четыре российских университета, то в 2019 году их стало 17. Большинство вузов страны, представленных в рейтинге, продемонстрировали положительную динамику по сравнению с 2018 годом, что способствовало перераспределению российских университетов в более высокие рейтинговые диапазоны.

Впервые в этом году в предметных рейтингах U.S. News Best Global Universities rankings представлены следующие университеты Проекта 5-100: РУДН, СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и ТюмГУ. ТюмГУ занял 499 место в мире среди полутора тысяч лучших университетов в предметном рейтинге "Plant and Animal Science" (науки о растениях и животных). При этом университет занял 25 место в мире по созданию международных научно-исследовательских коллабораций внутри данной научной области и 97 место по количеству публикаций в международном партнерстве.

"Это достижение – результат последовательной политики фокусировки научной повестки университета на актуальных вопросах биологической безопасности как растений, так и животных и человека, – говорит ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – В декабре 2017 года в рамках Проекта 5-100 в ТюмГУ был создан Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), который быстро приобрел репутацию как центр мирового класса в области изучения фундаментальных основ сельского хозяйства и лесоведения".

Проректор по науке и международным связям Андрей Толстиков отметил, что 25 место ТюмГУ по строительству международных коллабораций в мире по данному предметному рейтингу не случайно. По факту исследования биологов ТюмГУ охватили весь мир. От экосистем Арктики до Патагонии в Южной Америке, юга Африканского континента, Австралии и Новой Зеландии. Исследования выполняются по грантам РНФ, РФФИ, международных научных фондов.