  • 24 октября 201924.10.2019четверг
  • USD63,7997
    EUR70,9644
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер западный

В Викулово газовые плиты проверяют на безопасность

Общество, 18:48 24 октября 2019

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Викуловчанам напоминают об опасности, которую может нести газовое оборудование без должного ухода, сообщает МЧС по Тюменской области. Жильцов сельских многоквартирников обходят инспектор пожарного надзора и специалисты газовой службы.

В ходе проверок газовые плиты проверяют на предмет утечки, при необходимости проводится техобслуживание. Сотрудники службы замеряют давление в трубопроводах, проверяют их целостность и герметичность, а также прочищают конфорки и дают рекомендации по безопасной эксплуатации.

Инспектор пожарного надзора напоминает землякам правила пожарной безопасности в быту, уделяя особое внимание газовому и электрооборудованию, вручает памятки.

В МЧС напоминают, что техническое обслуживание газовой плиты проводится специалистами, имеющими лицензию, не реже одного раза в год.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викулово , газ , ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 24.10.2019Руслан Кухарук наградил призера конкурса "Учитель года России-2019" Виталия Ерохина
19:19 24.10.2019В Тюмени эксперты со всей страны обсуждают вопросы профилактики правонарушений подростков
18:50 24.10.2019Тюменский облизбирком опроверг информацию об уничтожении избирательных бюллетеней
18:48 24.10.2019В Викулово газовые плиты проверяют на безопасность