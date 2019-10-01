В Викулово газовые плиты проверяют на безопасность

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Викуловчанам напоминают об опасности, которую может нести газовое оборудование без должного ухода, сообщает МЧС по Тюменской области. Жильцов сельских многоквартирников обходят инспектор пожарного надзора и специалисты газовой службы.

В ходе проверок газовые плиты проверяют на предмет утечки, при необходимости проводится техобслуживание. Сотрудники службы замеряют давление в трубопроводах, проверяют их целостность и герметичность, а также прочищают конфорки и дают рекомендации по безопасной эксплуатации.

Инспектор пожарного надзора напоминает землякам правила пожарной безопасности в быту, уделяя особое внимание газовому и электрооборудованию, вручает памятки.

В МЧС напоминают, что техническое обслуживание газовой плиты проводится специалистами, имеющими лицензию, не реже одного раза в год.