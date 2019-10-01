  • 25 октября 201925.10.2019пятница
  • USD63,8600
    EUR71,1400
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-западный

Новый микроскоп ТюмГУ раскроет микромир до нанометра

Общество, 12:45 25 октября 2019

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Новейший сканирующий электронный микроскоп (SEM) Тюменского государственного университета позволяет получать изображения в разрешении до одного нанометра во вторичных электронах и с полем зрения до 20 миллиметров. Технологическую новинку для ученых закупили в научно-образовательный центр "Нанотехнологии" Института X-BIO ТюмГУ.

Как сообщает госуниверситет, микроскоп значительно расширяет диапазон исследуемых образцов по сравнению с имевшейся раньше в распоряжении ученых техникой.

В первую очередь новый прибор окажется на вооружении у биологов университета. Помимо детекторов вторичных электронов микроскоп имеет детекторы отраженных и прошедших электронов. Микроскоп имеет криостолик, позволяющий изучать строение насекомых, клещей и других мелких организмов без пробоподготовки, при этом не теряя в качестве изображения. Это позволяет зафиксировать на микрофотографиях нативные особенности наружной морфологии живых организмов без возможных артефактов.

Микроскоп будет не только задействован для биологических исследований, но и окажется ценным подспорьем для ученых широкого круга специальностей. Он оборудован детекторами для качественного и количественного анализа твердых веществ: детектором катодолюминесценции, позволяющим выделять кристаллическую фазу в общей массе вещества; детектором дифракции отраженных электронов, позволяющим определять кристаллографические ориентации веществ; энергодисперсионным рентгеновским спектрометром для анализа химического состава твердых веществ.

Значительная модернизация научно-исследовательского оборудования ведущих научных лабораторий и центров коллективного пользования ТюмГУ предусмотрена как проектом повышения конкурентоспособности вузов 5-100, так и разворачивающим свою деятельность Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ) Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, в котором ТюмГУ выступает базовой организацией.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наука , НОЦ , проект «5-100» , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:18 25.10.2019Новый ФАП открыли в Ишимском районе
13:07 25.10.2019Юные мультипликаторы Ишима отметят годовщину студии "Мультавангард"
12:56 25.10.2019В Тобольске приступили к разработке концепции "Центрального парка" на берегу Иртыша
12:45 25.10.2019Новый микроскоп ТюмГУ раскроет микромир до нанометра