Новый микроскоп ТюмГУ раскроет микромир до нанометра

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Новейший сканирующий электронный микроскоп (SEM) Тюменского государственного университета позволяет получать изображения в разрешении до одного нанометра во вторичных электронах и с полем зрения до 20 миллиметров. Технологическую новинку для ученых закупили в научно-образовательный центр "Нанотехнологии" Института X-BIO ТюмГУ.

Как сообщает госуниверситет, микроскоп значительно расширяет диапазон исследуемых образцов по сравнению с имевшейся раньше в распоряжении ученых техникой.

В первую очередь новый прибор окажется на вооружении у биологов университета. Помимо детекторов вторичных электронов микроскоп имеет детекторы отраженных и прошедших электронов. Микроскоп имеет криостолик, позволяющий изучать строение насекомых, клещей и других мелких организмов без пробоподготовки, при этом не теряя в качестве изображения. Это позволяет зафиксировать на микрофотографиях нативные особенности наружной морфологии живых организмов без возможных артефактов.

Микроскоп будет не только задействован для биологических исследований, но и окажется ценным подспорьем для ученых широкого круга специальностей. Он оборудован детекторами для качественного и количественного анализа твердых веществ: детектором катодолюминесценции, позволяющим выделять кристаллическую фазу в общей массе вещества; детектором дифракции отраженных электронов, позволяющим определять кристаллографические ориентации веществ; энергодисперсионным рентгеновским спектрометром для анализа химического состава твердых веществ.

Значительная модернизация научно-исследовательского оборудования ведущих научных лабораторий и центров коллективного пользования ТюмГУ предусмотрена как проектом повышения конкурентоспособности вузов 5-100, так и разворачивающим свою деятельность Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ) Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, в котором ТюмГУ выступает базовой организацией.