РГО приглашает в Стамбул на Международный географический конгресс

| Фото: РГО | Фото: РГО

Русское географическое общество приглашает ученых и молодых специалистов принять участие в XXXIV Международном географическом конгрессе. Мероприятие пройдет в Стамбульском университете 17-21 августа 2020 года.

Как сообщает РГО, в конгрессе примут участие более 5 тыс. ученых и экспертов со всего мира.

"Участие в конгрессе подарит возможность присоединиться к ученым и практикам со всего мира, которые стремятся реализовать историческое значение географии как науки об отношениях между окружающей средой и человеком. А заодно это отличный повод оценить историческое наследие Стамбула и насладиться красотой Турции", – отметил в обращении вице-президент Международного географического союза (IGU), глава организационного комитета конгресса Барбарос Гёненчгиль.

Главной темой конгресса станет объединяющая роль географии как "царицы наук", которая изучает и анализирует взаимоотношения людей с окружающей средой. В рамках пленарных сессий участники конгресса обсудят темы глобализации и локализации, изменения климата, поговорят о миграции населения и конфликтах, о процессах, происходящих на Земле, и катаклизмах. Отдельное внимание ученые уделят ближневосточным и евроазиатским исследованиям, а также теме периодизации и установления границ между голоценом и антропоценом.

Участие в работе секций конгресса примет делегация Русского географического общества. Специалисты РГО окажут поддержку молодым специалистам из России. На стенде Общества, представленном в рамках выставочной экспозиции, участники и гости конгресса смогут лучше узнать географию России и поближе познакомиться с деятельностью РГО.

Предварять конгресс будет XVII Международная географическая олимпиада iGeo, которая состоится в Стамбуле с 11 по 17 августа 2020 года. В ней смогут принять участие юные знатоки географии из разных стран мира.

Международная географическая олимпиада (IGeo) – ежегодное соревнование, в ходе которого команды школьников со всего мира – победители национальных олимпиад – проверяют свои знания и навыки в области географии. Олимпиада проводится с 1996 года под эгидой Международного географического союза. Место проведения интеллектуальных соревнований меняется каждый год. Все задания представлены на английском языке.

Для участия в конгрессе необходимо представить в организационный комитет тезисы устных и стендовых докладов. Документ нужно составить на английском языке и отразить в нем гипотезу, материалы и методы, результаты и выводы своего исследования. Объем конкурсных тезисов не должен превышать 300 слов. Максимальное количество авторов в одной заявке – 10 человек.

Ознакомиться с подробной информацией о тематических блоках и спикерах, требованиях к тезисам, сроках и стоимости участия, а также пройти процедуру регистрации для участия в конгрессе можно на сайте мероприятия. Крайний срок подачи заявки – 13 января 2020 года.