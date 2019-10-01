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В тобольской больнице появился новый электрокардиограф

Общество, 19:21 25 октября 2019

Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

12-канальный электрокардиограф появился в отделении кардиологии областной больницы №3 в Тобольске, сообщает городская администрация.

Современный аппарат был приобретен за 125 тыс. рублей за собственный счет в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Электрокардиограф используется врачами в стационарных условиях. Он мобилен, автономен и работает от аккумулятора, что позволяет использовать его для обследований в любом месте. Кардиограф имеет встроенную память, она хранит тысячи исследований. При необходимости результаты можно записать на USB-носитель пациента или распечатать на внешнем принтере.

Технология 12-канального снятия кардиограммы позволяет провести наиболее объемное исследование и диагностику быстрее, что существенно экономит время пациента и врача. Электрокардиограф имеет программный модуль для контурного анализа ЭКГ и автоматического формирования заключения.

Прибор оснащен функцией передачи показаний по радиоканалу в компьютер. Результаты при этом хранятся в базе данных медучреждения, и врач может провести оценку динамики изменений работы сердца. Кардиологам также доступен и дистанционный анализ записи ЭКГ в режиме реального времени.

Кардиологическое отделение стационара областной больницы №3 ждет капремонт и дооснащение всем необходимым оборудованием, в том числе новыми медицинскими кроватями.

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# больница , Тобольск

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