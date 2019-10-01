Тюменская область вышла на первое место по урожайности овощей в России

| Фото: krimm.ru | Фото: krimm.ru

Тюменская область вышла на первое место в России по урожайности овощей. Этот показатель в составил 490 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Уборка овощей завершена, собрано 69,6 тыс. тонн. Наибольший валовой сбор обеспечили хозяйства Упоровского и Тюменского районов: по 25,4 тыс. тонн. Наивысшая урожайность - в АО "Мальковское", здесь получили сразу 787,6 центнера с гектара.

Положительные итоги показала и завершившаяся уборка зерновых: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 млн 479,3 тыс. тонн при урожайности 22,4 центнера с гектара. Это на 12% выше уровня прошлого года. Здесь также отличилось АО "Мальковское" Тюменского района.

Уборка картофеля произведена на площади 8 тыс. 574 га. Валовой сбор - 259,4 тыс. тонн при урожайности 302 центнера с гектара, что выше уровня прошлого года на 8,7%. Наивысшая урожайность - у агрофирмы "КРиММ" – 437,9 центнера с гектара. Т

В настоящее время тюменские аграрии ведут работы под урожай 2020 года. Так, озимые зерновые и кормовые культуры посеяны на площади 11,1 тыс. га, продолжается обработка пашни.