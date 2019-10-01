Специалисты перечислили самые востребованные профессии в России

| Фото: департамента труда и занятости Тюменской области | Фото: департамента труда и занятости Тюменской области

Бухгалтер, педагог, электрогазосварщик станут самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет.

Как сообщает RT, специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института труда рассказали, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

В первую очередь к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Также останутся востребованы дефицитные профессии, к которым относятся электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Будут востребованы и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль. Исследователи приводят в пример специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.

Кроме того, становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например специалисты по большим данным и облачным приложениям. Также к этой категории относятся профессионалы в области новой производственной и строительной техники.

Эксперты также указывают на уникальные профессии, связанные с определенными технологиями. Они существуют только в течение того времени, пока эти технологии применяются. Такие профессии, к примеру, относятся к сфере нанотехнологической индустрии.

По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.

"Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за три-шесть лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции", — отмечает она.

Как отметили во ВНИИ труда, специалисты основываются на данных разработанного в Институте справочника профессий, который собирается с помощью социологических исследований, данных служб занятости, экспертных мнений. В настоящее время справочник содержит 1,8 тыс. профессий.

Дополним, по данным на 1 октября 2019 года департамента труда и занятости Тюменской области, самыми востребованными в регионе остаются специалисты в сфере строительства (8 тыс. 770 позиций в областном банке вакансий).