Тюменский "Рубин" выиграл у нижегородского "Торпедо"
| Фото: ХК "Рубин"
Со счетом 2:1 завершилась встреча "Рубин" (Тюмень) – "Торпедо-Горький" (Нижний Новгород) в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 27 октября, сообщает пресс-служба тюменского хоккейного клуба.
Шайбы забросили: Горбунов (Кравченко, Ячменёв), Калашников (Фаст, бол.), Безруков (Гомоляко, Михайлов).
Главными судьями матча были Максим Максимов из Новосибирска и Александр Степучёв, Нефтекамск.
25 октября сибиряки в овертайме сломили сопротивление казанского "Барса" (2:1), а 23 октября в овертайме справились с ХК "Рязань" (3:2). Таким образом, победная серия "рубиновых" теперь равна восьми поединкам.