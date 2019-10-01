Первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов открыли в России

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Первый в России Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников запустили в Коломне (Московская область) на базе Государственного социально-гуманитарного университета. В церемонии открытия приняла участие Министр просвещения России Ольга Васильева, сообщает Минпросвещения.

В новом центре педагоги Подмосковья смогут совершенствовать навыки в профилактике конфликтов, коррекции нежелательного поведения учеников, умении концентрировать внимание школьников, а также получить иную методическую помощь.

Ольга Васильева провела интерактив с учителями, разобрав характерные случаи из педагогической практики.

Министру также продемонстрировали технологические возможности Центра, в том числе аппаратуру, которая используется для тренировки внимания школьников на разных уроках, очки виртуальной реальности для проведения интерактивных экскурсий.

Уже к концу 2019 года в 11 регионах появится около 50 таких центров, а к 2024 году – не менее 225. Кроме того, до 2024 года откроются не менее 85 центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Работа ведется в соответствии с федеральным проектом "Учитель будущего" национального проекта "Образование".

"В рамках федерального проекта "Учитель будущего" мы должны провести повышение квалификации, включая и новые направления деятельности, 50 процентов нашего педагогического корпуса, и ваш Центр будет одним из первых, кто это делает", – сказала глава Ольга Васильева.

Открытие Центра приурочили к 80-летию Государственного социально-гуманитарного университета.