Сладковский МФК "Темп" с победы стартовал в областном чемпионате
| Фото: администрация Сладковского района
Футболисты Сладковского района с победы стартовали в очередном областном мини-футбольном сезоне, сообщает администрация района.
В матче первого тура сладковский "Темп" встречался с аромашевской "Фортуной". После первого тайма сладковские футболисты уступали соперникам со счетом 0:2. Во втором тайме "Темп" сумел вырвать победу - 4:2. Два гола в этом матче забил Игорь Светус.
Следующий матч игрового дня "Темп" провел с командой "Ермак" Голышмановского городского округа. Встреча завершилась вничью- 2:2. Авторами забитых мячей стали Дмитрий Шелегов и Игорь Светус.
Следующие игры "Темп" проведет 17 ноября в спортивной комплексе "Локомотив" в Ишиме.