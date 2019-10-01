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Сладковский МФК "Темп" с победы стартовал в областном чемпионате

Спорт, 15:47 30 октября 2019

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Футболисты Сладковского района с победы стартовали в очередном областном мини-футбольном сезоне, сообщает администрация района.

В матче первого тура сладковский "Темп" встречался с аромашевской "Фортуной". После первого тайма сладковские футболисты уступали соперникам со счетом 0:2. Во втором тайме "Темп" сумел вырвать победу - 4:2. Два гола в этом матче забил Игорь Светус.

Следующий матч игрового дня "Темп" провел с командой "Ермак" Голышмановского городского округа. Встреча завершилась вничью- 2:2. Авторами забитых мячей стали Дмитрий Шелегов и Игорь Светус.

Следующие игры "Темп" проведет 17 ноября в спортивной комплексе "Локомотив" в Ишиме.

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# мини-футбол , Сладковский район

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