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Тюменские ученые увеличивают скорость работы жидких линз

Общество, 16:37 31 октября 2019

пресс-служба ТюмГУ | Фото: пресс-служба ТюмГУ

Систему, которая повысит качество изображения и скорость работы жидких линз, востребованных в различных областях науки и техники, разработали ученые ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Жидкая диафрагма позволит регулировать величину проходящего через нее света в большем диапазоне, чем удается аналогичным системам, – вплоть до полного перекрытия светового потока, что прежде не удавалось никому. Кроме того, система позволяет регулировать апертуру (способность оптического устройства собирать свет и противостоять размытию изображения) в реальном времени, что также раньше было невозможно.

Диафрагма состоит из двух несмешивающихся жидкостей – глицерина и гексадекана. Лазерное управление позволяет отслеживать смещение оптического сигнала и компенсировать различные возмущения среды, сохраняя четкость и стабильность изображения.

"Лазер создает источник тепла между слоями, в результате чего в верхнем слое образуется термокапиллярный разрыв, обусловленный эффектом Марагони. Этот разрыв и служит регулятором апертуры", – объяснила руководитель лаборатории ТюмГУ Наталья Иванова.

Внедрение жидких линз приведет к уменьшению размеров оптических систем, что востребовано в таких сферах, как медицина, микробиология, лазерная диагностика, навигация, передача информации. Жидкие линзы, в отличие от твердых аналогов, позволяют получать более четкое изображение, а их фокусировка происходит быстрее и не приводит к износу линзы.

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# ТюмГУ , ученые

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