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Тюменский водоканал начнет работать в Исетском районе

Губернатор, 15:45 27 ноября 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"Росводоканал Тюмень" начнет операционную деятельность в Исетском районе с 2025 года. Концессионное соглашение подписано.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По условиям срок договора – 49 лет. До 2030 года в развитие системы водоснабжения и водоотведения территории будет вложено 3,7 млрд рублей. На эти средства концессионер построит и реконструирует 19 водоочистных станций, канализационные очистные сооружения в селе Исетское и поселке Кировский, проложит 100 км инженерных коммуникаций. Более 26 тысяч жителей Исетского района будут обеспечены качественным централизованным водоснабжением.

"Концессионных соглашений в ЖКХ у нас с каждым годом становится больше. И это правильно, ведь концессия – эффективный механизм для привлечения в отрасль опытных операторов, которые обладают нужными компетенциями для модернизации коммунальных систем", - рассказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Исетский район , концессионное соглашение , Росводоканал Тюмень

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