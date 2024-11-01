Тюменский водоканал начнет работать в Исетском районе

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"Росводоканал Тюмень" начнет операционную деятельность в Исетском районе с 2025 года. Концессионное соглашение подписано.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По условиям срок договора – 49 лет. До 2030 года в развитие системы водоснабжения и водоотведения территории будет вложено 3,7 млрд рублей. На эти средства концессионер построит и реконструирует 19 водоочистных станций, канализационные очистные сооружения в селе Исетское и поселке Кировский, проложит 100 км инженерных коммуникаций. Более 26 тысяч жителей Исетского района будут обеспечены качественным централизованным водоснабжением.

"Концессионных соглашений в ЖКХ у нас с каждым годом становится больше. И это правильно, ведь концессия – эффективный механизм для привлечения в отрасль опытных операторов, которые обладают нужными компетенциями для модернизации коммунальных систем", - рассказал Александр Моор.