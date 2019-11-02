  • 2 ноября 20192.11.2019суббота
  • USD63,7748
    EUR71,1918
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-западный

МЧС: при посадке самолета SSJ100 в Тюмени никто не пострадал

Происшествия, 20:29 01 ноября 2019

фото ИА "Тюменская линия"

Самолет SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" успешно совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино в 20 часов 8 минут, пострадавших нет. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

"При посадке самолета чрезвычайной ситуации не произошло. Все экстренные службы были готовы к работе. В аэропорту Рощино сосредоточены необходимые силы и средства. По линии МСЧ задействовали 14 единиц техники и 39 человек личного состава", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Напомним, самолет, выполнявший рейс Тюмень - Санкт-Петербург, вынужден был прервать полет из-за отказа двигателя. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварийная посадка , МЧС , Рощино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:29 01.11.2019МЧС: при посадке самолета SSJ100 в Тюмени никто не пострадал
20:06 01.11.2019В Рощино дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи
19:51 01.11.2019SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" готовится к экстренной посадке в Тюмени
17:32 01.11.2019Водитель отвлекся на телефон и устроил смертельное ДТП