МЧС: при посадке самолета SSJ100 в Тюмени никто не пострадал

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Самолет SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" успешно совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино в 20 часов 8 минут, пострадавших нет. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

"При посадке самолета чрезвычайной ситуации не произошло. Все экстренные службы были готовы к работе. В аэропорту Рощино сосредоточены необходимые силы и средства. По линии МСЧ задействовали 14 единиц техники и 39 человек личного состава", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Напомним, самолет, выполнявший рейс Тюмень - Санкт-Петербург, вынужден был прервать полет из-за отказа двигателя. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Евгений Бабенко