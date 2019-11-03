Завершилась регистрация на форум #СинергияСибири2019

| Фото: Общественной палаты Тюменской области | Фото: Общественной палаты Тюменской области

Завершилась регистрация на форум Общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири 2019". Форум начнется в Тюменском технопарке 6 ноября в 10 часов.

Как сообщают организаторы, о своем участии заявили более 550 представителей некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной и муниципальной власти из всех городов и многих районов юга Тюменской области. Ожидаются гости из Курганской и Свердловской областей, а также ЯНАО.

О своих успехах тюменские НКО и их партнеры расскажут на 60 выставочно-презентационных площадках, а новые решения, касающиеся межсекторного сотрудничества будут разработаны на пяти площадках раундовой игры "Синергия Сибири" и в ходе работы трех дискуссионных блоков. Подробности здесь.