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Завершилась регистрация на форум #СинергияСибири2019

Общество, 10:34 03 ноября 2019

Общественной палаты Тюменской области | Фото: Общественной палаты Тюменской области

Завершилась регистрация на форум Общественной палаты Тюменской области "Синергия Сибири 2019". Форум начнется в Тюменском технопарке 6 ноября в 10 часов.

Как сообщают организаторы, о своем участии заявили более 550 представителей некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной и муниципальной власти из всех городов и многих районов юга Тюменской области. Ожидаются гости из Курганской и Свердловской областей, а также ЯНАО.

О своих успехах тюменские НКО и их партнеры расскажут на 60 выставочно-презентационных площадках, а новые решения, касающиеся межсекторного сотрудничества будут разработаны на пяти площадках раундовой игры "Синергия Сибири" и в ходе работы трех дискуссионных блоков. Подробности здесь.

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# Общественная палата Тюменской области , форум

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