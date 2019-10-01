Более пятисот участников зарегистрировались на форум "Синергия Сибири 2019"

| Фото: группа "Форум "Синергия Сибири 2019" ВКонтакте | Фото: группа "Форум "Синергия Сибири 2019" ВКонтакте

Более 500 представителей бизнеса, власти и общественности примут участие в форуме "Синергия Сибири 2019: социальное партнерство", который пройдет в тюменском технопарке 6 ноября. Ожидаются делегации из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, а также из Курганской и Свердловской областей, Татарстана и Ямала.

Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к форуму, рассказал председатель комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения Общественной палаты Тюменской области Михаил Мельцер. Он отметил, что прием заявок на участие в форуме продолжается и завершится 1 ноября.

Форум "Синергия Сибири-2019: социальное партнерство" пройдет в Тюмени в пятый раз. Главная его цель – обеспечить взаимодействие и эффективную коммуникацию представителей некоммерческого сектора и бизнес-сообщества с органами власти.

"Мы пришли к выводу, что общественный сектор дорос до того, чтобы презентовать себя не только друг другу, но и бизнесу и власти. Задача форума – сделать так, чтобы мероприятие было интересно для всех трех секторов. Идея в том, чтобы показать, что проекты некоммерческих организаций – это вполне оформившийся интересный и полезный для других секторов продукт. Важно создать единую площадку, на которой смогут встретиться представители бизнеса, некоммерческих организаций и власти", - пояснил Михаил Мельцер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Форум будет проведен в формате четырех, взаимосвязанных друг с другом, организационных блоков.

В конкурсе-выставке социальных проектов "Как нам обустроить Сибирь: социальное партнерство" примут участие общественные организации и гражданские инициативные группы. В холлах 1 и 2 этажей технопарка будут работать выставочно-презентационные площадки некоммерческих организаций. Будут представлены проекты, которые уже демонстрируют успешное взаимодействие НКО, бизнеса и власти. Авторы лучших по итогам народного голосования инициатив получат призы. Троим победителям вручат по 50 тыс. рублей, еще 10 – по 30 тыс. рублей.

"На участие в конкурсе-выставке зарегистрировались уже 70 проектов. Все они ранее получали субсидии или гранты, а в их реализации в той или иной мере участвует бизнес", - отметил Михаил Мельцер.

Особый интерес представляет конкурс-раундовая игра проектных команд "Синергия Сибири". Она будет представлять собой пять тематических секций, на которых представители НКО, бизнеса и органов власти в увлекательной игровой форме будут взаимодействовать друг с другом и разрабатывать совместные инициативы, направленные на достижение целей приоритетных нацпроектов. Авторы лучших идей, по одной с каждой площадки, получат гранты по 100 тыс. рублей на реализацию и сопровождение.

Традиционно будет работать и дискуссионная площадка с серией тематических сессий. Она пройдет в формате панельной дискуссии в течение всего форума с привлечением экспертов регионального и федерального уровней.

"Будут работать три дискуссионных площадки. Одна из них будет посвящена презентации инклюзивных практик. Состоится круглый стол по неденежной благотворительности и итоговая площадка, посвященная развитию современных технологий и обеспечению социальной безопасности", - рассказал Михаил Мельцер.

Предусмотрена тематическая культурная и просветительская программа для гостей и участников форума. Она включает в себя серию тематических фотовыставок, отражающих разнообразие и значимость социальной и гражданской активности, а также возможности сотрудничества между органами власти, бизнесом и НКО в достижении социальных целей.

Принять участие в "Синергии Сибири-2019" могут все желающие граждане, инициативные группы, а также коммерческие и некоммерческие организации. Для этого необходимо до 1 ноября отправить заявку в электронном виде на адрес politreyd@bk.ru или заполнить гуглформу.

Подробнее о правилах оформления заявки и требованиях к проектам можно узнать в положении о форуме, которое опубликовано на сайте Общественной палаты Тюменской области в специальном разделе.

Любовь Голышева