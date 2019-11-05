В Тобольске может быть создана особая экономическая зона

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Особая экономическая зона может быть создана в Тобольске на базе нефтехимической площадки "СИБУРа". Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время открытия завода ООО "Прованс Групп" в индустриальном парке "Боровский".

Глава региона подчеркнул, что особая экономическая зона позволит дать предприятиям большее количество льгот, чем в индустриальных парках. Однако этот проект потребует серьезной работы, координации и принятия совместных решений с федеральными партнерами.

"Основным партнером проекта может выступить компания "СИБУР". Продукцию, которую она выпускает, можно использовать для дальнейшей переработки. Поэтому мы задумываемся о такой форме поддержки и создании особой экономической зоны в Тобольске. Этот проект позитивно скажется и на развитии города, Тобольск должен быть в нем заинтересован", - подчеркнул губернатор.

Говоря о развитии индустриальных парков в Тюменской области, глава региона напомнил, что это универсальный механизм создания комфортных условий для привлечения инвесторов. Он используется в разных регионах страны. Механизм работы заключается в предоставлении площадки со всей инфраструктурой и пакета мер налоговой, финансовой и административной поддержки.

"Тюменская область имеет успешный опыт работы в этом направлении. Индустриальный парк "Боровский" уже полностью заполнен, сейчас необходимо направить усилия на такое же успешное заполнение индустриального парка "Богандинский". Пока там возводят инфраструктуру, проектируют железнодорожные пути. Этот парк масштабнее, соответственно там потребуется еще больше усилий, будет больше резидентов и увеличится эффект для экономики по объему инвестиций и созданию рабочих мест", - сказал глава региона.

Еще одна задача – создание в регионе небольших локальных муниципальных площадок, куда могли бы заходить средние и малые предприятия и создавать свои производства.

Напомним, индустриальный парк "Боровский" открылся в августе 2016 года, сейчас там создано 12 площадок для размещения резидентов. Компании "Прованс Групп", НПО "СибБурМаш" и "Тюмень Прибор" являются участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Любовь Голышева