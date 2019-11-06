Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в регионе

| Фото: olimpiada.ru | Фото: olimpiada.ru

До 16 декабря продлится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в Тюменской области. Ребята соревнуются по 24 предметам, список которых в 2019 году пополнился итальянским языком. В этой связи в департаменте образования и науки Тюменской области напоминают, что участвовать в интеллектуальных состязаниях могут и юные воспитанники языковых школ.

Другое новшество 2019 года касается авторства заданий олимпиады.

"Раньше для муниципальных этапов задания разрабатывали региональные предметно-методические комиссии на областном уровне. В этом году мы стали одним из регионов, для которых материалы разрабатывают и присылают специалисты из Москвы. Как и в случае с экзаменом, мы получаем их в день олимпиады. Поэтому и расписание олимпиады впервые стало единым", - рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

Представитель департамента пояснила, что изменения позволят установить единый уровень сложности заданий для всех муниципалитетов.

Итоги районных этапов олимпиады подведут 18 декабря. При этом подготовка к следующему - региональному этапу - в области стартует уже с 18 ноября для школьников, к этому дню успешно преодолевших муниципальный тур. Для них пройдут учебно-тренировочные сборы.

Напомним, в прошлом учебном году участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли рекордное количество участников - 1 тыс. 150 человек, более 500 человек признаны победителями.

Татьяна Ковалева