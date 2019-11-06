Ко Всероссийской переписи населения готовятся в Нижнетавдинском районе

| Фото: ntavda.admtyumen.ru | Фото: ntavda.admtyumen.ru

О приведении в порядок адресного хозяйства на территории сельских поселений Нижнетавдинского района говорили на очередном заседании участники комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщает администрация муниципалитета.

Перепись населения в стране пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением новейших цифровых технологий. Основное нововведение - возможность для жителей страны заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в интернете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Возможность для самостоятельного заполнения электронных вопросников на ЕПГУ будет предоставлена жителям при наличии у них подтвержденной учетной записи на портале Едином портале государственных и муниципальных услуг, при обязательном наличии подтвержденной учетной записи.

Пройти интернет-перепись можно в многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", где будут обеспечены специализированные рабочие места. Традиционно опрос жителей проведут переписчики.

Любой желающий также сможет переписаться на специально организованных стационарных переписных участках.