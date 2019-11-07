  • 7 ноября 20197.11.2019четверг
  • USD63,5880
    EUR70,4301
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер юго-западный

Тюменские поисковики выясняют судьбу земляков-красноармейцев

Общество, 17:53 07 ноября 2019

областного поискового центра | Фото: областного поискового центра

Работу по выяснению судеб земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне, продолжают тюменские поисковики. Обучающее занятие для добровольцев проекта "Чтобы помнили" прошло 5 ноября, сообщает областной поисковый центр.

Поисковики обучили школьников и студентов работе с объединенными базами данных Министерства обороны Российской Федерации и электронной Книгой памяти Тюменской области.

Проект "Чтобы помнили" призван решить проблему установления судеб тюменцев, погибших и пропавших без вести, а также сохранить информацию из бумажных документов, которым больше 75 лет.

Поисковики и добровольцы проводят оцифровку документов, переводят информацию в электронный вид, а также проверяют данные через доступные электронные архивы. Результат этой работы позволит родственникам и исследователям получить дополнительную информацию о солдатах.

В 2019 году проект "Чтобы помнили" стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковое движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 07.11.2019Вопросы подготовки и восполнения кадрового резерва отрасли стали ключевыми на XII Вертолетном форуме
18:50 07.11.2019Фестиваль Soma стартовал в Тюмени
18:37 07.11.2019Школьники из пяти регионов России посмотрели спектакль "Медведь" в Тобольске
18:26 07.11.2019Плохой сон приводит к стрессу, выяснили ученые