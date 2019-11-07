Тюменские поисковики выясняют судьбу земляков-красноармейцев

| Фото: областного поискового центра | Фото: областного поискового центра

Работу по выяснению судеб земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне, продолжают тюменские поисковики. Обучающее занятие для добровольцев проекта "Чтобы помнили" прошло 5 ноября, сообщает областной поисковый центр.

Поисковики обучили школьников и студентов работе с объединенными базами данных Министерства обороны Российской Федерации и электронной Книгой памяти Тюменской области.

Проект "Чтобы помнили" призван решить проблему установления судеб тюменцев, погибших и пропавших без вести, а также сохранить информацию из бумажных документов, которым больше 75 лет.

Поисковики и добровольцы проводят оцифровку документов, переводят информацию в электронный вид, а также проверяют данные через доступные электронные архивы. Результат этой работы позволит родственникам и исследователям получить дополнительную информацию о солдатах.

В 2019 году проект "Чтобы помнили" стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города".