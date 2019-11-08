Более двухсот участников соберет форум замещающих семей в Тюмени

| Фото: "Растим будущее" во ВКонтакте | Фото: "Растим будущее" во ВКонтакте

Пятый региональный форум замещающих семей пройдет в ДК "Нефтяник" 16 ноября. Его участниками станут более 200 замещающих родителей из 26 муниципальных образований Тюменской области, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На мероприятии выступят психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе. На консультативных площадках участники обсудят детско-родительские отношения, кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в приемной семье, оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Родители подростков смогут проконсультироваться со специалистами по вопросам правовой грамотности несовершеннолетних, обсудят подростковые девиации, финансовую грамотность детей и подростков, информационную безопасность в Интернете.

Участие в работе форума примут уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, депутат Тюменской областной думы, координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" Елена Кашкарова, начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева, директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

"Одним из инновационных решений в этом году стала организация работы консультационной площадки, экспертами на которой выступят члены Ассоциации замещающих семей Тюменской области, сами замещающие родители, имеющие позитивный опыт в воспитании приемных детей, - рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова. - На форуме состоится работа диалоговых площадок, касающихся постинтернатного сопровождения, а также активной поддержки родителей детей-инвалидов. Очень важно, чтобы замещающие родители не боялись задавать вопросы и получали квалифицированную помощь специалистов".

Елена Перминова сообщила, что на форуме будут чествовать семьи-победители регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества "Ассамблея замещающих семей", а также победителя Всероссийского конкурса "Семья года", многодетную семью Подкорытовых.