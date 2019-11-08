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Сборная России по биатлону тренируется в тюменской "Жемчужине Сибири"

Спорт, 17:07 08 ноября 2019

Союза биатлонистов России | Фото: Союза биатлонистов России

Сборная России приступила к заключительному тренировочному сбору в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

В настоящее время в Тюмени установилась стабильная погода, позволяющая поддерживать в отличном состоянии всю трассу "Жемчужины Сибири". Тренерский штаб уверен, что сбор и отборочные старты пройдут на высоком уровне и позволят командам оптимально подготовиться к международному сезону.

Отборочные старты пройдут с 14 по 16 ноября, после чего тренерский штаб назовет составы команд для участия в декабрьском блоке Кубка мира, Кубка IBU и Кубка IBU Junior.

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# биатлон , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону , сборы

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