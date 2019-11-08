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Спектакль "Сестрички" покажут тюменцам в ДНК "Строитель"

Общество, 16:34 08 ноября 2019

СТЭМ "Зеркало" | Фото: СТЭМ "Зеркало"

Показ спектакля "Сестрички" о Великой Отечественной войне начнется в малом концертном зале ДНК "Строитель" 10 ноября в 15 часов.

Спектакль поставлен по мотивам произведения Марии Ватутиной "Фронтовая тетрадь", написанной по материалам дневниковых записей ее бабушки Ирины Балалыкиной, которая в 17 лет ушла на фронт санитаркой.

Кроме стихов Марии Ватутиной в постановку вошли произведения других поэтов и писателей - Евгений Шестаков, Арсений Тарковский, Федор Кравченко, Юлия Друнина, Ион Деген.

Как отмечает директор, главный режиссер свободного театра эстрадных миниатюр "Зеркало" Валерий Муратов, спектакль "Сестрички" ориентирован на подростков, но его тепло встречали зрители разных возрастов.

Стоимость — 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ДНК "Строитель".

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# спектакль , творчество , театры

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