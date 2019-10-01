Спектакль по мотивам "Фронтовой тетради" Марии Ватутиной увидят тюменцы в ДНК "Строитель"

| Фото: СТЭМ "Зеркало" | Фото: СТЭМ "Зеркало"

Показы спектакля "Сестрички" пройдут в малом концертном зале ДНК "Строитель" 10 ноября и 8 декабря в 15 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор, главный режиссер свободного театра эстрадных миниатюр "Зеркало" Валерий Муратов, спектакль поставлен по мотивам произведения Марии Ватутиной "Фронтовая тетрадь", написанной по материалам дневниковых записей ее бабушки Ирины Балалыкиной, которая в 17 лет ушла на фронт санитаркой.

"На этот дневник Мария Ватутина написала стихи. На каждый день, упомянутый в записях, есть свое стихотворение. И мы соединили истинные дневниковые записи Иры Балалыкиной с произведением ее внучки. Если говорить о стиле, это литературный театр, но все-таки мы там говорим, танцем, поем. Помимо стихов Марии Ватутиной в спектакль включили произведения других поэтов", — поделился директор и режиссер театра.

Спектакль ориентирован на подростков. "Это разговор о том, что война — грязная, жестокая штука, которой бы лучше не было", — сказал Валерий Муратов.

Спектакль поставили в мае 2018 года. В первый раз его показали 9 мая в МТЦ "Космос", затем в ДК "Нефтяник", после последовали выездные спектакли. Постановку увидели ветераны, кадеты.

По словам Валерия Муратова, спектакль получился трогательным и получил и вызвал отклик у публики. "11 мая в ДК "Нефтяник" у нас был благотворительный показ. Привезли пять автобусов с кадетами. Некоторые смотрели спектакль с открытым ртом, потом подходили, говорили нам "спасибо". Офицеры, вставая с кресел, заявляли: "Вот это я понимаю, настоящий спектакль!", — вспоминает директор театра "Зеркало".

Продолжительность спектакля "Сестрички" составляет один час 15 минут. В основном составе числятся 10 актеров.

Стоимость — 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ДНК "Строитель".

Инна Пахомова