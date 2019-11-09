Ямал и Югра - среди регионов России, где число мужчин равняется числу женщин

| Фото: https://www.utmn.ru/ | Фото: https://www.utmn.ru/

Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин. Преимущество мужского населения здесь минимально — 50,11% против 49,89% женского. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57%), Камчатский край (49,57%), Чечня (49,06%) и Ханты-Мансийский автономный округ (49%).

В других регионах разрыв между мужским и женским населением составляет более пяти процентных пунктов. Меньше всего мужчин проживает в Новгородской области (44,88%), Санкт-Петербурге (44,86%), Тульской области (44,83%), Ингушетии (44,74%), Ивановской (44,69%) и Ярославской (44,65%) областях.