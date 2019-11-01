Электронный учет школьного питания оценили тюменские родители

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский первым среди районов области подключил к модулю "Учет питания" через систему "Электронная школа" все свои школы.

Напомним, в октябре 2018 года модуль "Учет питания" был введен в две школы : Боровскую и Винзилинскую. А с 1 апреля 2019 года система начала работать еще в 14 школах муниципалитетах.

Работу модуля успели оценить родители - система позволяет дистанционно ознакомиться со школьным меню на неделю и произвести оплату, следить за состоянием лицевого счета.

На днях к школам, где уже введен электронный учет питания, присоединились по два пилотных класса 15 школ района: Андреевской, Богандинской № 2, Пышминской, Горьковской, Каменской, Кулаковской, Луговской, Муллашинской, Новотарманской, Наримановской, Салаирской, Червишевской, Акияровской, Онохинской и Яровской.

В преддверии запуска системы в этих школах прошли тематические родительские собрания. Родителям разъяснили, как пользоваться модулем и в чем его преимущества.

Подробная информация о модуле "Учет питания" и о способах оплаты размещена на интернет-портале управлени образования района. Также работает горячая линия по вопросам организации питания.

Полностью все классы в школах района подключатся к системе 13 января 2020 года, пишет "АиФ - Западная Сибирь".