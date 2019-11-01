  • 10 ноября 201910.11.2019воскресенье
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени -4..-6 С 1 м/с ветер северный

Электронный учет школьного питания оценили тюменские родители

Общество, 14:31 10 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский первым среди районов области подключил к модулю "Учет питания" через систему "Электронная школа" все свои школы.

Напомним, в октябре 2018 года модуль "Учет питания" был введен в две школы : Боровскую и Винзилинскую. А с 1 апреля 2019 года система начала работать еще в 14 школах муниципалитетах.

Работу модуля успели оценить родители - система позволяет дистанционно ознакомиться со школьным меню на неделю и произвести оплату, следить за состоянием лицевого счета.

На днях к школам, где уже введен электронный учет питания, присоединились по два пилотных класса 15 школ района: Андреевской, Богандинской № 2, Пышминской, Горьковской, Каменской, Кулаковской, Луговской, Муллашинской, Новотарманской, Наримановской, Салаирской, Червишевской, Акияровской, Онохинской и Яровской.

В преддверии запуска системы в этих школах прошли тематические родительские собрания. Родителям разъяснили, как пользоваться модулем и в чем его преимущества.

Подробная информация о модуле "Учет питания" и о способах оплаты размещена на интернет-портале управлени образования района. Также работает горячая линия по вопросам организации питания.

Полностью все классы в школах района подключатся к системе 13 января 2020 года, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 10.11.2019Тюменский отряд "Белая сова" рассказал, как правильно искать людей
17:02 10.11.2019Россияне стали больше тратить на товары для спорта
16:48 10.11.2019Тюменцев научат отличать молодежные тренды от реальных киберугроз
15:54 10.11.2019Псковские археологи обнаружили подпольное казино 17 века