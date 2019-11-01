Тюменский отряд "Белая сова" рассказал, как правильно искать людей

| Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" | Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

Тюменские поисковики рассказали о первых действиях для инициирования поисков пропавших людей.

Перед тем как идти в полицию и писать поисковикам, необходимо собрать данные о пропавшем человеке. Нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения. Важны также дата, время и место пропажи, хотя бы приблизительно. Подробно опишите обстоятельства пропажи: откуда куда направлялся, с какой целью и т.д.

Поможет в поисках свежая фотография пропавшего, где хорошо видно лицо. Если есть фото человека в одежде, в которой он был в момент пропажи, его стоит приложить.

Не помешает информация о состоянии здоровья - физическом и психологическом, приметы: рост, телосложение, цвет глаз, цвет и длина волос. Важно, в чем был одет: верхняя одежда, брюки, рубашка, юбка, платье и т.д., обувь, головной убор. Обязательно указать цветовую гамму одежды.

Перечислите и особые приметы: татуировки, приметные шрамы, плохое зрение (носит очки), хромает, картавит и т.д. Может быть, у него что-то было при себе: сумка, телефон (какой марки и модели), документы, ключи, транспортная карта, деньги. Если человек пропал на машине, то нужны марка, цвет и номер машины.

Обязательно требуется указать, пропадал ли ранее, кем вы приходитесь и контактные данные ближайших родственников. При обращении к поисковикам обязательно, сообщите в какой отдел полиции и когда подано заявление. Заполнить заявку на поиск можно ВКонтакте.