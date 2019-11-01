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Новая техника для обработки инструментов поступила в тюменские больницы

Общество, 18:43 10 ноября 2019

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

В центральном стерилизационном отделении областной больницы №23 города Ялуторовска на днях введена в эксплуатацию современная моюще-дезинфицирующая машина.

Департамент здравоохранения Тюменской области за счет средств регионального бюджета закупил отечественный аппарат, который позволяет качественно и быстро обрабатывать инструменты, эндоскопическое оборудование, анестезиологические принадлежности.

"Ни одно подразделение нашей больницы не обходится без стерильного инструментария и материала, которые обрабатываются в центральном стерилизационном отделении. И это абсолютно реальное звено в цепи спасения пациента, хоть оно и находится "в тени". С установкой нового оборудования объем одномоментно обрабатываемых изделий увеличился в три раза. Высшее качество очистки, быстрота обработки, функции "умного компьютера", который автоматически подбирает программы и многие другие современные функции позволяют нам и нашим пациентам быть уверенными в инфекционной безопасности лечения", - рассказал главный врач ОБ№23 Михаил Горбачев.

У прибора предусмотрена возможность конфигурировать параметры каждой программы и производить операции в ручном режиме, организован многоступенчатый процесс мойки и серьезный выходной контроль за счет двух датчиков, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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