Стартовал региональный конкурс лидеров добровольческого движения

Архивное фото Общественной палаты Тюменской области Архивное фото Общественной палаты Тюменской области

Региональный конкурс лидеров добровольческого движения "Волонтер" пройдет в Тюменской области с 11 ноября по 2 декабря.

Победителей выявят в номинациях "Лидер добровольческого объединения" (среди участников в возрасте от 14 до 24 лет) и "Руководитель добровольческого объединения" (от 18 до 55 лет).

Зарегистрироваться можно до 11 ноября. Анкету следует направить на электронную почту Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Главное испытание конкурса – разработка и организация социальной акции, чтобы она считалась успешной, ее должны посетить не менее 50 человек. Результатами волонтеры поделятся в СМИ и социальных сетях под хештегами #конкурсволонтерТО, #АВЦ и #доброволец72.

Церемония награждения победителей проекта состоится 10 декабря, ее приурочат ко Дню добровольца в Тюменской области.

Конкурс проводится в соответствии с дорожной картой мероприятий по развитию добровольчества в Тюменской области на 2018-2020 годы. Проект реализует департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона совместно с ДТиС "Пионер", сообщает "Тюменская область сегодня"