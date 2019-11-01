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На улице 30 лет Победы отключат светофоры

Общество, 07:53 11 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять светофоров отключат в Тюмени 11 ноября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 8 до 17 часов обесточат объекты на перекрестках Ткацкого проезда с ул. 30 лет Победы и ул. Олимпийской, а также на ул. 30 лет Победы в районе книжной базы и международного колледжа. А с 13 до 17 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Янтарной и ул. Монтажников.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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