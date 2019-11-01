Студенты ТИУ разрабатывают беспилотную спасательную машину

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Студенты Института транспорта Тюменского индустриального университета приступили к разработке беспилотной аварийно-спасательной машины, сообщает пресс-служба вуза.

Работа над проектом ведется в рамках индивидуальных образовательных траекторий — нового формата, запущенного в этом учебном году. В команду проекта вошли первокурсники трех образовательных программ проектного управления: "Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров", "Автотранспортная мехатроника" и "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование".

Идея создания нового инженерного проекта принадлежит руководителям образовательных программ Института транспорта. Она возникла после того, как НИПИ "Нефтегазпроект" передал подразделению настоящий болотоход. Как рассказал поделился руководитель образовательной программы Виктор Костырченко, пока машина стоит в аудитории и ждет своего часа.

"Мы решили предложить студентам разработать компоновку беспилотной аварийно-спасательной машины и адаптировать ее под различные технологические операции, такие как тушение пожаров, спасение людей, животных, аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС. Будет создан пакет быстросъемного навесного оборудования под различные чрезвычайные ситуации", - отметил Виктор Костырченко.

Проект будет актуален и для суровых условий Сибири, при эксплуатации временных зимних дорог. Когда автомобиль заглохнет, сойдет с трассы, ему на помощь поспешит беспилотная аварийно-спасательная машина.

Успешной реализации проекта будет способствовать и соглашение о сотрудничестве между ТИУ и ООО "Производственно-Технический Комбинат". Как отметил Виктор Костырченко, это старейшее предприятие, занимающееся ремонтными работами автомобилей и спецтехники, станет хорошей площадкой для проектной деятельности и проведения практики обучающихся.