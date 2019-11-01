О заветных сказках Александра Афанасьева тюменцам расскажет блогер Ирина Богунчик

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"Заветные сказки Александра Афанасьева" - главная тема литературного клуба, который начнется в Тюменской областной научной библиотеке 14 ноября в 18 часов. Тему для очередной встречи подсказали участники клуба.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила блогер, филолог Ирина Богунчик.

В третий раз она в областной библиотеке встретится с тюменцами, которые интересуются старинными традициями, обычаями.

"Работа литературного клуба построена не только на лекции, проходит живая дискуссия, общение, обмен опытом. После наших встреч люди берут дополнительную литературу и начинают изучать. Тема следующего занятия рождается из беседы. Так, в этот раз решено изучить "Заветные сказки Афанасьева", которые не предназначены для детского чтения, так как в них все построено на взаимоотношениях мужчины и женщины", - рассказала Ирина Богунчик.

Фольклором Ирина Богунчик увлеклась в студенчестве. Это направление стало темой диплома. "Первый пост в соцсети был про Бабу-Ягу. Потом было много постов о деревне. Сейчас фольклора меньше, больше просто о литературе", - говорит блогер.

Сотрудничество с ней сотрудники областной научной библиотеки наладили после акций "Библионочь", "Библио-арт". Ее способность увлечь публику интересным изложением материала оценили участники Литературного клуба.

"Литературный клуб с Ириной Богунчик, который открылся у нас недавно, пользуется популярностью, люди приходят, интересуются. Основная аудитория – женщины от 25 до 55 лет", - отметила специалист по просветительской работе ТОНБ им. Менделеева Любовь Герасименко.

Участники клуба успели поговорить о традициях замужества и брака, беременности и родах в древности и в наше время. Обнаружили точки соприкосновения - некоторые традиции живы до сих пор. Все вопросы участники клуба и блогер Ирина Богунчик рассматривают с научной и традиционной точек зрения.

Анжела Лебедева