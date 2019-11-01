Тюменцев предостерегают от выхода на неокрепший лед

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Жителям Тюмени рекомендуют не выходить на тонкий лед.

"За двое суток лед схватился, но он еще тонкий. Особенно на водоемах в районе Лесобазы, где идет сброс технологических вод. Там постоянно проваливаются рыбаки, но не обо всех этих случаях становится известно нам", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Александр Зубарев.

Он отметил, что сейчас опасно находиться на реках. По его словам, на Туре лед встает в последнюю очередь, когда холода будут держаться на протяжении полутора-двух недель. "Снег выпал и создается ощущение того, что лед крепкий, но на самом деле там каша, особенно в тех местах, где на реке есть течение. Там, где течения нет, лед покрепче, но до необходимой толщины еще далеко", — добавил он. На небольших водоемах — прудах, карьерах — толщина льда составляет 5-7 сантиметров, но этого недостаточно для передвижения по нему.

Безопасным считается лед толщиной более 10 сантиметров. Когда его толщина составляет семь сантиметров, он еще не успел обрасти необходимым слоем и продолжает трещать под ногами. "Лучше не выходить на лед две-три недели, необходимо подождать, когда в регионе укрепятся холода. На озерах и карьерах требуется около полутора-двух недель. А чтобы выйти на реки, лучше подождать до конца ноября", — заключил представитель регионального МЧС России.

Он добавил, что в регионе в 2019 году не обошлось без трагических случаев на льду. Так, в начале ноября под лед провалился рыбак в районе д. Новоселова в Тобольском районе. Товарищ пришел к нему на помощь, вытащил на поверхность. Но мужчину не удалось спасти.

Сотрудники ГИМС ведут активную профилактическую работу на водоемах. Они рассказывают местным жителям о правилах поведения и безопасности на льду.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду водоемов, звоните по телефону 112.

Инна Пахомова