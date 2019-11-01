В Тюмени определили победителей детской волейбольной лиги

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Восемь команд приняли участие в областных соревнованиях "Детская волейбольная лига" среди девочек 2008-2009 годов рождения в Тюмени, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

Победителем турнира стал первый состав ДЮСШ № 1, которых тренирует Наталья Молодкина. Вторая команда завоевала серебряные медали. Девочки 2008 года рождения под руководством Екатерины Тугозвоной расположились на третьей строчке.

Клуб "Тюмень" и областная федерация волейбола учредили призы лучшим игрокам турнира. В составе триумфаторов выделили Ксения Владимирову и Софью Богданову. У серебряных призеров индивидуальные награды получили Валерия Коба и Дарья Подшивалова. У команды из Упорово отметили Алину Сарсигееву и Маргариту Полюхову.