На геологическую олимпиаду приглашают школьников региона

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская геологическая олимпиада пройдет на площадке Тюменского индустриального университета в декабре 2019 года. Школьники региона с 5 по 11 классы могут подать заявки для участия до 17 ноября, сообщает департамент образования и науки региона.

В рамках олимпиады пройдет научно-исследовательская конференция и соревнования геологических знаний, а также три конкурса: "Минералогия и петрография", "Палеонтология и историческая геология", "Нефтегазовая геология" (для учеников 8-11 классов).

С помощью фарфоровой пластинки, магнита и соляной кислоты школьникам предстоит определить минералы и горные породы. На конференции юные исследователи представят результаты собственных исследований, а в теоретическом туре ответят на вопросы жюри, касающиеся, в том числе, региональной геологии.

Традиционно в составе конкурсной комиссии знания ребят оценивают представители профильных компаний и предприятий региона. Они отмечают, что уровень подготовки школьников с каждым годом растет.